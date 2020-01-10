مصر | مقتل سيدة وإصابة آخر خلال مشاجرة بالقليوبية

ضبط رجال قوات الأمن بمحافة القليوبية، طرفي مشاجرة، أسفرت عن وفاة ربة منزل وإصابة آخر بحروق.

وتبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة، ووجود متوفية ومصاب، بناحية قرية ميت حلفا دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: ربة منزل، وبائعة خضار، وحلاق، وسائق، مقيمين بدائرة المركز، وتبين وفاة بائعة الخضار وإصابة الحلاق بحروق متفرقة بالجسم، طرف ثاني: ربة منزل، وسائق.

كما تبين أن سبب المشاجرة، مشادة كلامية بين ربة المنزل من الطرف الأول، وربة منزل من الطرف الثاني، والمقيمين بذات المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الأخرى بالضرب ولدى تدخل المتوفاة لفض النزاع قامت ربة المنزل من الطرف الثانى بالتعدى عليها بالضرب على رأسها وسقطت أرضًا مغشيًا عليها وتوفيت عقب وصولها المستشفى، وحال محاولتهما الفرار من المنزل قام شقيقها (السائق) بإشعال النيران بإسطوانة غاز إتجاه الطرف الأول لمنعهم من اللحاق بهم مما أدى لإصابة الحلاق المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءت، تم استهداف المتهمين بمحل إقامتهما والأماكن التي يترددان عليها والمحتمل هروبهما بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف بارتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

