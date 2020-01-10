مصر | "أكل العيش مر".. كواليس مقتل عاطل بسبب فرشة مشروبات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أكل العيش مر".. كواليس مقتل عاطل بسبب فرشة مشروبات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة ملابسات مقتل عاطل بسبب الخلاف على أولوية بيع مشروبات، وتمكنت القوات من القبض على مرتكبي الجريمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من عامل، وزوجة شقيقه، قدما تقريرا طبيا من أحد المستشفيات يفيد وصول شقيق الأول وزوج الثانية، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة للمستشفى، مُصابًا برش خرطوش بالساق والبطن وتوفي متأثرًا بإصابته.

وأضافا في بلاغهما، أن المجني عليه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته عاطل، مُقيم بفيصل، خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات كائنة أسفل الدائري بمنطقة المطبعة وهرب.

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وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة مالك فرش مشروبات، له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جناية تزوير، وحداد، له معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بوجود خلافات بينه والمجني عليه حول أولوية بيع المشروبات فاستعان بالآخر للتعدي عليه بالضرب.

وواصل المتهم خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بأنه يوم الواقعة حدثت مشاجرة قام خلالها أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فأحدث إصابته المجني عليه التي أودت بحياته، وأرشدا عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.