مصر | ضبط طبيب بحوزته 3 شهادات خبرة مقلدة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طبيب بحوزته 3 شهادات خبرة مقلدة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مباحث الأموال العامة، بغرب الدلتا، القبض على طبيب بشري، لحيازته على 3 شهادات خبرة مقلدة بالإسكندرية.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بتقدم أحد الأشخاص طبيب بشرى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية إلى الجهات المعنية بالإسكندرية للتصديق على عدد 3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بوظيفة طبيب بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات على خلاف الحقيقة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحصوله على تلك الشهادات المزورة من أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه مقابل مبلغ ألف وخمسمائة جنيه للشهادة الواحدة، وذلك لتقديمها لسفارة أحد الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيرة ليتمكن من الحصول على فرصة عمل بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

