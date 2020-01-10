مصر | مديرية أمن جنوب سيناء تنظم حملة للتبرع بالدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مديرية أمن جنوب سيناء تنظم حملة للتبرع بالدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن بشرم الشيخ.

وجاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع كافة؛ لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة في رعاية المرضى.