مصر | النيابة تطلب التحريات في دهس قطار لشاب بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب التحريات في دهس قطار لشاب بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع شاب في عقده الثالث من العمر، إثر اصطدام قطار به في الحوامدية، في أثناء عبوره السكة الحديد، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن شاب لقي مصرعه إثر عبوره السكة الحديد، وأنه لم يعثر بحوزته على أي إثبات شخصية، فيما طلبت فحص بلاغات التغيب في الفترة الأخيرة للتوصل لأهليته.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة اصطدام قطار به في الحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن شاب في عقده الثالث من العمر، وأنه أثناء عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال

وكشفت التحريات بقيادة العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن الشاب مهتز نفسيًا، وتوفي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.