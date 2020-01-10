مصر | "خيانة تنتهي بكارثة".. قصة طبيب يهرب من أحضان عشيقته للموت بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خيانة تنتهي بكارثة".. قصة طبيب يهرب من أحضان عشيقته للموت بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة سقوط طبيب بشري من الطابق الـ12 بعقار بمنطقة الهرم، إثر هروبه من زوج عشيقته، واستمعت لأقوال الزوج ويدعى "علىي في عقده الثالث من العمر، الذي أكد أنه في يوم الواقعة عاد من عمله مبكرًا، ولم يتوقع وجود أحد في المنزل، وفور دخوله لغرفة النوم وجد المجني عليه وزوجته في وضع مخل، فارتدى الطبيب ملابسه سريعًا وحاول الهرب، فيما حاول الزوج الإمساك به للانتقام منه وكان قد سقط من الشرفة سريعًا.

وكما استمعت لأقوال شهود العيان بالمنطقة، والذين أكدوا أن الطبيب من محافظة أخرى ويقطن بمنطقة الجيزة، وكان يتردد على شقة العشيقة لإقامه علاقة محرمة في غياب زوجها منذ أشهر عديدة.

ووجه الزوج أمام النيابة، تهمة الزنا لزوجته التي اعترفت بعلاقتها المحرمة مع الطبيب، وأنه كان يتردد عليها منذ أشهر، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت مناظرة النيابة بجنوب الجيزة لجثة طبيب سقط من الطابق الـ12، إثر هروبه من زوج عشيقته، أنه مصاب بكسر في الجمجمة، وكدمات وجروح متفرقة بجسده، فيما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثته للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، بأن الطبيب كان يمارس علاقة محرمة مع عشيقته، وعند مشاهده الزوج حاول الهرب فسقط جثة هامدة، وحرر محضر بالواقعة.