مصر | ضبط مندوب مبيعات وزوجته لنصبهما على رجل أعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مندوب مبيعات وزوجته لنصبهما على رجل أعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول العربية لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالقاهرة، إذ اتفق المذكوران على الاستيلاء على أموال الشاكي، وذلك حال تواجده في البلاد في أوائل عام 2019 وذلك عن طريق إيهامه بأنهما أصحاب شركة استيراد وتصدير ولديهما الخبرة الكبيرة في تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة.
وبالفحص تبين صحة الواقعة وتبين قيام المتهمين عقب ارتكاب الواقعة بترك محل سكنهما وغلق هواتفهما المحمولة واستئجار شقة سكنية بنظام المفروش بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمحل سكنهما المشار إليه وعثر بحوزة المتهم الأول على هاتف محمول، بفحصه فنيًا بمعرفة الجهات المختصة تبين أنه يحوي على محادثات نصية على أحد تطبيقات الهاتف المحمول مع الشاكي تؤكد نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع زوجته في النصب والاحتيال على الشاكي وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.