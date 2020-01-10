مصر | ضبط مندوب مبيعات وزوجته لنصبهما على رجل أعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مندوب مبيعات وزوجته لنصبهما على رجل أعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مندوب مبيعات وزوجته لقيامهما بالنصب والاحتيال على رجل أعمال.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول العربية لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالقاهرة، إذ اتفق المذكوران على الاستيلاء على أموال الشاكي، وذلك حال تواجده في البلاد في أوائل عام 2019 وذلك عن طريق إيهامه بأنهما أصحاب شركة استيراد وتصدير ولديهما الخبرة الكبيرة في تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة.

واتفقا مع الشاكي (دون تحرير أي عقود اتفـــاق فيمـا بينهما على تصدير حاويات (خضروات، فواكه) وعليه قام الشاكي بتحويل مبالغ مالية "عملات مختلفة" عن طريق حوالات مالية للمتهمين للبدء في عمليات التصدير، وعقب استلامهما المبالغ المالية من الشاكي قاما بالاستيلاء عليها ولم يقما بتصدير أي حاويات تجارية للشاكي. وبالفحص تبين صحة الواقعة وتبين قيام المتهمين عقب ارتكاب الواقعة بترك محل سكنهما وغلق هواتفهما المحمولة واستئجار شقة سكنية بنظام المفروش بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.