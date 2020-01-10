مصر | في حملة مكبرة.. أمن القاهرة يضبط 20 قضية مخدرات بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملة مكبرة.. أمن القاهرة يضبط 20 قضية مخدرات بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المطرية لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية كالتالي:



- ضبط 12 قطعة سلاح ناري وذخائر، عبارة عن بندقية آلية - 4 بنادق خرطوش- 7 فرد محلي - 11 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

- ضبط عدد 13 قطعة سلاح أبيض.

- ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها الآتي (كمية من مخدر الحشيش وزنت 420 جراما - كمية من مخدر الهيروين وزنت 320 جراما - كمية من مخدر الفودو وزنت 55 جراما - عدد 219 قرصا مخدرا).

- ضبط قضية سرقة.

- ضبط 31 قضية تموينية متنوعة.

- إعادة سيارة مُبلغ بسرقتهما.

- ضبط 44 قضية مصنفات متنوعة.

- ضبط 9 محلات إنترنت.

- ضبط 2 جنحة مرور.

- تنفيذ 52 حكما قضائيا متنوع من بينهم "حكمان بالسجن المؤبد".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

