شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تغيير تصميم العملة الورقية فئة الـ10 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات.

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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، الجمعة، إن البنك المركزي، أكد أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مُوضحاً أن تصميم العملة النقدية فئة الـ10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هو تماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

وأضاف البيان أن البنك المركزي المصري، يستعد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، لتدشين أكبر دار نقد، والتي سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، كما ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية «بلاستيكية» لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ 10 جنيهات.

ويعد اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عدداً من الدول قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة، تتمثل في (القضاء تدريجياً على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، وبالرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية).