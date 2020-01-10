شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن حقيقة الإعلان عن تعيينات جديدة بوزارة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعلان وزارة الأوقاف عن وظائف جديدة بها.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، أن وزارة الأوقاف، أكدت أنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة في الوقت الحالي، وأن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية.
وأضافت الوزارة، أنه لا يتم التعيين إلا بإجراء مسابقات واختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.
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