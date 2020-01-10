أخبار مصر

مجلس الوزراء يعلن حقيقة الإعلان عن تعيينات جديدة بوزارة الأوقاف

0 نشر
محمد عبد العاطي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن حقيقة الإعلان عن تعيينات جديدة بوزارة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعلان وزارة الأوقاف عن وظائف جديدة بها.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، أن وزارة الأوقاف، أكدت أنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة في الوقت الحالي، وأن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية.

وأضافت الوزارة، أنه لا يتم التعيين إلا بإجراء مسابقات واختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعلن حقيقة الإعلان عن تعيينات جديدة بوزارة الأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا