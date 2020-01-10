شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن حقيقة تهجير أهالي «علم الروم» بمطروح في إطار تطوير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح قسرياً، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة .

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن محافظة مطروح، أكدت أنه لا صحة لتهجير الحكومة أيً من أهالي منطقة «علم الروم» بالمحافظة، مُوضحةً أن تطوير منطقة «علم الروم» يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومد خطوط الغاز الطبيعي، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها.

وأضاف البيان، أن مشروع تطوير منطقة «علم الروم» يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المدن السياحية والتسهيل على المواطنين، حيث يستهدف المشروع رصف شارع «علم الروم» أكبر شوارع مدينة مرسى مطروح بعد الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع كفاءة وتوصيل البنية التحتية به، ذلك بداية من أول الشارع حتى ميدان «ميناء حشيش» ووصولاً إلى مدخل المدينة الشرقي لمسافة تبلغ نحو 17 كم كمدخل رئيسي للمحافظة، ويساهم تطوير هذه المنطقة في تخفيف الازدحام المروري خلال موسم الصيف في اتجاه شواطئ «روميل» وكورنيش المحافظة.