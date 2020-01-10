شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة المالية بفرض ضريبة قدرها 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية أكدت أنه لا صحة لفرض أية ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون تحصيل أية ضرائب أو رسوم، موضحة أنه لا يتم فرض أية ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.