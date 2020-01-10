شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على الحركة المرورية بطريق إسكندرية الزراعى وميدان المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت الحركة المرورية بطريق إسكندرية الزراعى صباح اليوم الجمعة فى الاتجاهين، حيث تميزت حركة السير بالسيولة، كما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بمحيط أعمال إنشاء كوبرى قلما، لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى تكدسات مرورية، نتيجة الإغلاق الجزئى للطريق.

كما شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، اتجاه ميدان التحرير، والاتجاه المعاكس له، سهولة مرورية أيضا، حيث وضع رجال الإدارة العامة للمرور، أقماع مرورية، لتحديد أماكن ركن السيارات الأجرة والميكروباص، لتحميل الركاب، ومنع التسبب فى أى تكدسات مرورية.

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

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كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وكانت قد بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ولمدة 3 أيام فى إغلاق شارع الهرم جزئيًا بسبب أعمال مترو الأنفاق فى الاتجاهين، وذلك لنقل مرفق الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

وتنهى الأعمال يوم الأحد 12 يناير الجاري، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، والتى تستلزم غلقا جزئيا بشارع الأهرام أمام سفارة النيجر ومستشفى الهرم، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام.