شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الثانوية العامة المتقدمون لامتحانات الثانوية العامة 2019 ـ 2020 الحصول على كلمة السر والبريد الإلكترونى لتسجيل استماراتهم الإلكترونية على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تنطلق يونيو المقبل، نقدم فى خطوات أبرز معلومات عن تسجيل الاستمارة. 1ـ يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط التالى http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya 2ـ تسجيل الاستمارة يتم بشكل إلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة. 3ـ يحصل الطالب من مدرسته على الرقم السرى وكلمة المرور "كود الطالب". Advertisements 4ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة. 5ـ البدء فى كتابة الاستمارة الورقية خلال الفصل الدراسى الثانى. 6ـ تظهر للطالب استمارة لكتابة بياناتهم كاملة 7ـ يختار الطالب الشعبة حيث يوجد أمام كل شعبة موادها. 8ـ يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات السابق ذكرها. 9ـ حال وجود خطأ فى البيانات أو عدم التسجيل على الطالب يتوجه إلى المدرسة للتصحيح.

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