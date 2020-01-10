شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يناقش مع أساتذة دار العلوم طرق تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد درويش، أحد أعلام كلية دار العلوم بالجامعة، مقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد الطويل عميد الكلية الأسبق، بالإضافة إلى العميد الحالى عبد الراضى عبد المحسن.

وقال الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامى للجامعة فى بيان اليوم، إن اللقاء تناول رؤية الدكتور الخشت حول واقع الخطاب الدينى والأداء اللغوى المعاصر، ومشروع الجامعة لتطوير العقل المصرى والذى بدوره سيكون له تأثير على تجديد الخطاب الدينى، على أن يكون أهم الأنشطة الثقافية لكلية دار لعلوم خلال الفترة المقبلة العمل على تجديد الخطاب الدينى والحفاظ على اللغة العربية ومكانتها ضمن مبادرة الجامعة للحفاظ على اللغة العربية والهوية المصرية وتطوير العقل الدينى.

ونشر الدكتور محمد الطويل العميد الأسبق لكلية دار العلوم، صورة اللقاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً:"الدكتور الخشت رغم مشاغله الكثيرة رحب بالاستقبال فى مكتبه للحديث الجاد حول تجديد الخطاب الديني بمثل هذه القيادات تنهض الأمم".

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وقال الدكتور أحمد درويش أحد أعلام كلية دار العلوم: "لقد أسعدنا الدكتور الخشت بالدعوة إلى إجراء محاضرات وحوارات مع هيئة التدريس والطلاب حول واقع الخطاب الدينى والأداء اللغوى المعاصر"، مؤكدًا أن الدكتور محمد الخشت: "منارة مشرفة نعتز بها جميعًا".

وأشار الدكتور راضى عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم، أن الدكتور الخشت يولى اهتمامًا علميًا كبيرًا باللغة العربية وقضايا تجديد الخطاب الدينى وهو ما استدعى التواصل مع أساتذة الدار رموزًا وأعلامًا وزملاء وباحثين وطلابًا، موجها الدعوة لرئيس جامعة القاهرة لافتتاح نشاطها الثقافى مع بداية الفصل الدراسى الثانى بمحاضرة عن تجديد الخطاب الديني.

فيما علق عدد كبير من الاساتذة والباحثين حول اللقاء، مؤكدين على تقديرهم لرئيس الجامعة وأعلام الكلية واهتمامهم بالحفاظ على اللغة والهوية وتجديد الخطاب الدينى.