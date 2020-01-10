شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد المشارك فى مفاوضات سد النهضة يصل القاهرة قادما من إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة، صباح اليوم، الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع الرابع لسد النهضة الذى عقد فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بمشاركة ممثلين من البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهم مراقبين للاجتماعات.

وخلال الاجتماع، بحث الوزراء النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر .

Advertisements

وناقش الوزراء النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، واعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر، وتم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة، فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن تسعى مصر الى التوصل لاتفاق بشان ملء وتشغيل السد، ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة، لذلك أعدت اقتراحًا شاملاً يتضمن قواعد لتشغيل السد التي تحافظ على وظائفها مع حماية مرونة السد العالي في أسوان، ويتضمن هذا الاقتراح أيضًا قواعد مفصلة للتخفيف من آثار الجفاف وإعادة تعبئته بعد الجفاف.

يذكر أن هذا الاجتماع فى اطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأميركية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولى، والذى تضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللهم اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير.