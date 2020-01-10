شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنشر لجانا بالحقول الشتوية لرصد أى حالات مرضية للخضر بسبب "الصقيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حملاتها على زراعات الخضر لرصد أى حالة مرضية للنبات واى تضرر للزراعات بسب موجة" الصقيع" وهطول الامطار والمناخ المتغير وحلها، وعمل برامج توعوية للفلاحين من خلال نشر لجان متخصصة بالحقول ،وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار .

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك تكليفات إلى إدارة الخضر والمحاصيل البستانية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الزراعة بنشر لجانها المتخصصة، لرصد حالات المتغيرات على الزراعات الشتوية للخضر بسب موجة الصقيع أوهطول الامطار والمناخ المتغير، وتشكيل غرف عمليات بكل مديريات الزراعة لتلقى اى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، مؤكدا أن هناك تكليفات لجميع ادارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية.

وأضاف رئيس المحاصيل الزراعية، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية والامطار من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات، لحماية المحاصيل الزراعية سواء الخضر والفاكهة من موجة الصقيع والتقلبات الجوية ، من خلال حملات مكثفة ولجان مرورية بتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية ، وموجة الصقيع لعدم تأثير انتاج المحصول ، وخاصة محصول الخضر الشتوية المبكرة .

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وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إنه لابد من ضرورة توفر رطوبة أرضية "دائمة" تحت الزرع ( رية سريعة قبل البرد مباشرة)، اجراء رية سريعة "على الحامي أخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء ،و أهم المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أو الصقيع التي يجب علي مزارعيها الحفاظ علي الرطوبة الأرضية خلال موجة الصقيع القادمة ، منها محصول الطماطم اقل من 80 يوم ، والبطاطس اقل من 70 يوم ، والفراولة ، والجوافة والموز ومانجو - بصل وثوم .