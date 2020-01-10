شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تنظم لقاء بين "الاستثمار" وأطباء مصريين بالخارج لإنشاء مدينة طبية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد يضم أطباء مصريين بالخارج، بتنظيم من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث إنشاء مدينة طبية بمعايير عالمية على أرض مصر ويشرف عليها أطباء مصريين بالخارج، وذلك بهدف المساهمة فى تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التى تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وجعل مصر وجهة علاجية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.

وضم وفد الأطباء كل من: الدكتور عادل وجدى عويس زميل كلية الجراحين الملكية الأسترالية واستشارى جراحة التجميل بمستشفيات ألفريد وموناش بملبورن بأستراليا، والدكتور خالد عزت قطب استشارى جراحة طب العيون وزميل كلية الجراحين الملكية الكندية، والدكتور محمد فهمى عبد الحميد استشارى طب الأسرة بأستراليا، والدكتور تامر أسامة جمالى استشارى طب العيون بمستشفيات ومراكز مغربى بالإمارات وزميل كلية الجراحين الملكية بأدنبرة، الدكتور أيمن فاروق استشارى أمراض القلب بمستشفيات الملك عبد العزيز بالسعودية، الدكتور إيهاب رجائى استشارى طب الأطفال بمستشفى الأطفال بميتشيجان بأمريكا، الدكتور محمد صبرى عبد الوهاب استشارى القلب فى فرنسا.

من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولى اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد فى وطنهم الأم، مضيفا أن نتيجة هذه السياسات تقرر إنشاء وحدة خاصة المستثمرين المصريين بالخارج فى هيئة الاستثمار تعمل على إنهاء كافة الإجراءات والورقيات كذلك تذليل أية عقبات تواجه المستثمر المصرى الراغب فى العمل بمصر.

وأكد عبد الوهاب أن هناك توجهًا نحو مجال السياحة العلاجية لما تمتاز به مصر من مقدرات عديدة تساعد على جعل مصر وجهة عالمية متخصصة فى مجال السياحة العلاجية، مشيرا إلى تعاون هيئة الاستثمار مع وزارة الهجرة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين بالخارج، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

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فيما أعرب الدكتور عادل عويس عن سعادته لما لمسه من تعاون، حيث قدم عرضًا عن مقترح مشروع يتضمن بناء صرح طبى عالمى يحتوى على مستشفيين، واحد منهما بالنظام العام والآخر بالنظام الخاص لجميع التخصصات الطبية، لتكون نموذجًا متطورًا ذات خصائص حديثة، تعتمد على استقدام خبراء وأطباء أجانب من أستراليا، وآخرين مصريين سيتولون مهمة إدارة المستشفى، ونقل هذه الخبرات للعنصر المصرى العامل فى هذا الصرح، إضافة إلى إنشاء أكاديمية طبية متطورة تستهدف تخريج أطباء ذى كفاءة عالية.

وأضاف عويس أن المشروع سيمثل مساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية، من خلال تبادل الخبرات العميقة لدى الخبراء الأجانب والمصريين القادمين من الخارج مع مختلف الأطباء المصريين بالداخل، مؤكدًا أن من أهداف المشروع التركيز على منظومة التمريض من خلال العمل على تطوير ما يشوبها من نقاط ضعف.

كما أشار عويس إلى أن المشروع يحمل عددًا من الأهداف الأخرى التى تمثل أبعادًا إيجابية خلال الفترة المقبلة على رأسها تنشيط السياحة العلاجية، كما ستكون مصر قبلة علاجية لمختلف دول أفريقيا، فضلًا عن ضمان التكافل الاجتماعى خلال العلاج فى هذا الصرح الطبي، حيث إن عوائد المستشفى الخاص ستكون الممول لعمل المستشفى العام الذى سيعمل بالجودة نفسها.

ويمثل التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمر ضرورى وحتمي، حيث إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات النسبية للاستثمار فى ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى مجالى الاستثمار والتنمية لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسئولين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.