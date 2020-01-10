شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفلونزا خنازير» أم نزلة برد؟.. طبيب يشرح الفرق وينصح المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق ونائب رئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية إن الانفلونزا الموسمية التي تنتشر حاليا ليست أنفلونزا الخنازير كما يدعى البعض مما أصاب الناس بالذعر ورفع أسعار بعض الأدوية أضعاف سعرها الحقيقى عدة مرات.

وأضاف المر بأن فصيلة فيروس الإنفلونزا من نوع «H1N1» هي الفصيلة الموسمية حاليا ولم تعد انفلونزا الخنازير كما كان يطلق عليها سابقا ونصح المر بأخذ التطعيم ضد الإنفلونزا فهو فعال جدا كما أنه متوافر حاليا بمراكز المصل واللقاح، مشيرا إلى أن الإنفلونزا الموسمية العادية الحالية هي مرض شديد العدوى وقد تشكل خطورة لبعض الفئات الحساسة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والسكر، ولذلك فإن الوقاية هي الحل الأمثل، ومن أهم خطواتها التطعيم والغسيل الصحيح للأيدى بصفة دورية ويبقى أن نؤكد على أن فيروسات الأنفلونزا الموسمية الحالية هي ضمن أنفلونزا البشر وتختلف تماما عن انفلونزا الخنازير التي لا توجد حاليا بمصر حاليا.

وشدد الدكتور عبداللطيف المر على ضرورة التفرقة بين الأنفلونزا وبين نزلات البرد والتي تتشابه أعراضهما بصورة كبيرة يصعب معها التفرقة دون تحاليل مخبرية أحيانا ولكن وبصفة عامة فإن أعراض الأنفلونزا أشد ويصاحبها إجهاد وتعب أكثر من البرد وغالبا ما يصاحب نزلات البرد انسداد الأنف أو الرشح أو العطس بصورة أكبر من الأنفلونزا. وعلى الرغم من أن الإنفلونزا تحدث على مدار العام بين الصغار والكبار من الجنسين، إلا أنها تنتشر بصفة كبيرة في فصل الشتاء وبصفة خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والاطفال وعلى الرغم من أن مرض الأنفلونزا مرض بسيط في الغالب وتزول معظم أعراضه (مع علاج الأعراض وتناول المسكنات والتزام الراحة) خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين إلا أنه قد ينتج عنه أحيانا مضاعفات خطيرة مثل الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسى الاخرى أو قد تؤدى إلى ازدياد حدة مرض الربو وخاصة عند الفئات المعرضة للمخاطر.

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ويؤكد المر على أن الوقاية هي الحل الأمثل، ومن أهم خطواتها التطعيم والغسيل الصحيح للأيدي بصفة دورية وتعلم «اتيكيت» العطس والكحة والبعد عن الأماكن المغلقة المزدحمة، وخاصة عند وجود أحد المصابين.

وأضاف «المر»، بأنه يجب ملاحظة الأعراض وأهمها ارتفاع في درجة الحرارة وبخاصة في الأطفال ـ كحة وآلام في الحلق ـ رشح من الأنف ـ صداع ـ آلام في العضلات مع فقدان للشهية والشعور بالتعب الشديد، وقد تصاحب هذه الأعراض بعض أعراض الجهاز الهضمي ( وبخاصة في الأطفال ) مثل الغثيان والقيء والإسهال.

متى نلجأ إلى الطبيب؟ ينصح الدكتور عبداللطيف المر، بالعناية الذاتية التي تتمثل في الالتزام بالراحة والحصول على قسط وافر من النوم وتناول السوائل (تناول10 أكواب من السوائل ويفضل الدافئة، وتلك التي تحتوى على فيتامين ج والكالسيوم، و«شوربة» الدجاج للتخفيف من حدة الأعراض وتجنب المضاعفات، ولكن ننصح بالذهاب إلى الطبيب عند استمرار الأعراض أكثر من أسبوع وخاصة إذا كانت مصحوبة بالبلغم أو ارتفاع كبير في درجة الحرارة. وعلي كبار السن والاطفال والمرضى المزمنين استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض السابقة. الأنفلونزا ونزلات البرد والمضادات الحيوية.

وأخيرا حذر «المر» من الخلطة القاتلة والتي تباع تحت مسمى مجموعات الإنفلونزا، واشترط تناول المضادات الحيوية بوصفات طبية، تجنبا لظهور البكتيريا أو الجراثيم الجامبو المقاومة للمضادات الحيوية، وفي بعض الأحيان قد تسبب الوفاة لا قدر الله كما أنها غير فعالة أساسا ضد الفيروسات.