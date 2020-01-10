شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض، مع حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «النويس» الإماراتية، لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل «BOO» على مساحة ٧٠ كيلومترا مربعا من الأراضى المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربى بخليج السويس والبالغ إجمالى مساحتها ١٢٢٨ كيلومترا مربعا، طبقا للقرار الجمهورى رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٦ لاستخدامها فى إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

Advertisements

وقال «الخياط» إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستشترى الطاقة المنتجة من المشروع بسعر ٣.١ سنت دولار لكل كيلووات فى الساعة، شاملة حق الانتفاع بالأرض، طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع شركة النويس بمقر مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى، ويبلغ إجمالى الاستثمارات المتوقعة للمشروع حوالى ٥٠٠ مليون دولار.

وأضاف أن إجمالى القدرات المركبة حاليا من طاقة الرياح يبلغ ١٣٧٥ ميجاوات، ٨٠% مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، و٢٠% للقطاع الخاص، وتم البدء فى تنفيذ محطة رياح بقدرة ٢٥٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس أيضا، والتى من المخطط الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها فى سبتمبر ٢٠٢١.

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من إمكانات مصر الهائلة من الطاقات المتجددة، وتحرك الحكومة نحو الإسراع بنشرها من خلال وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، ما أدى للانتهاء بنجاح من تنفيذ وتشغيل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، كواحد من أكبر المشروعات العالمية بقدرة ١٤٦٥ ميجاوات من خلال ٣٢ مستثمرا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية فى مناخ الاستثمار فى مصر.