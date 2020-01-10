شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» ينتهي من تقييم 108 متقدمين لشغل 11 وظيفة قيادية بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز من تقييم 108 متقدمين لشغل 11 وظيفة قيادية بجامعة الأزهر بدرجة مدير عام.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات صحفية اليوم إن المتقدمين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.
الجدير بالذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية رقمية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.
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