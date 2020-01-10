شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: خطة لإنتاج 2.5 مليون زريعة بلطى من محطة بحوث السرو السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور شوقى زكى سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو التابعة لفرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية، وذلك أمس الخميس.

وأشار التقرير بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى أن محطة بحوث السرو، ومقرها محافظة الدقهلية تعتبر من أهم المحطات البحثية الإنتاجية بالمعهد حيث يوجد بها مزرعة سمكية بمساحة 35 فدان ومفرخ سمكى على مساحة 1500 متر مربع ينتج حوالى مليون وحدة زريعة بلطى وتم وضع خطة تستهدف إنتاج 2.5 مليون وحدة هذا العام، كما تنتج أيضاً زريعة أسماك المبروك.

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وأضاف التقرير أنه تم تطبيق نتائج البحوث العلمية التى يقوم بها الباحثون فى المعامل البحثية بالمعهد على الأسماك بالمزرعة ويتم بيع فائض إنتاج تطبيق البحوث كل عام لدعم ميزانية المعهد وتوفير موارد مالية إضافية، وعلي مدار السنوات الماضية منذ عام 2002 وحتى الآن لم تتوقف المزرعة عن أداء دورها الوطني لإنتاج الأسماك بجودة عالية طبقاً للمعايير العلمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور شوقى زكى أن المعهد يهتم بالبحوث التطبيقية المتعلقة بزيادة الإنتاج من الثروة السمكية والبحث عن مصايد جديدة وتحسين سلالات أسماك البلطى، موضحا أنه وفقا لاستراتيجية 2030 للدولة وخطة الوزارة يقوم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد باستزراع الأسماك الاقتصادية المرغوبة من المستهلك المصرى.

وعلى جانب آخر افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الخميس فعاليات المؤتمر الدولى الثانى عشر لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام، حيث أكد الوزير أن المؤتمر يمثل نموذجًا للتعاون الدولى بمشاركة كبار الخبراء وأهم الجمعيات فى مجال الأورام، موضحًا أنه على مدى 12 عامًا من انعقاد هذا المؤتمر اكتسب القائمون على تنظيمه خبرة وثقة كبيرتين ساهمتا فى فرض المؤتمر نفسه على الخريطة العالمية بشكل كبير، مشيرا إلى وضوح ذلك فى عدد اللقاءات العلمية وورش العمل والمعارض التى تنظم على هامش فعاليات المؤتمر.