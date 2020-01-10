شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنفى إعلانها عن وظائف جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء حول الإعلان عن وظائف جديدة بها، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة فى الوقت الحالى، وأن الإعلان عن أى وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية.

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وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه لا يتم التعيين إلا بإجراء مسابقات واختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة فى حال وجود أى استفسارات أو شكاوى.