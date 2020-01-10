شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تزيل القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل استجابة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن أنها استجابت لشكوى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع " التابعة للوزارة، من عدد من المواطنين حول تراكم أكوام من القمامة والروائح الكريهة أمام محطة مترو عزبة النخل بالقاهرة التابعة لحى المطرية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه على الفور بالتواصل مع مسئولى محافظة القاهرة وهيئة النظافة والتجميل، حيث تم الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال ، ورفع كميات القمامة التى كانت تنتشر على أبواب المحطة.

وناشدت الوزارة المواطنين بالحفاظ على نظافة مداخل ومخارج محطات المترو بمحافظات القاهرة الكبري ، وعدم إلقاء أى قمامة على الأبواب ووضعها فى الصناديق المخصصة لذلك للحفاظ على الشكل العام الخارجي للمناطق المحيطة بالمحطات .

وتتلقى مبادرة وزارة التنمية المحلية "صوتك مسموع" شكاوى المواطنين فى جميع المحافظات فى محاور مختلفة مثل: "مخالفات البناء - التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة - الإشغالات - الفساد والرشوة – المخلفات"، وبطرق ووسائل متعددة، حيث خصصت وزارة التنمية المحلية رقم "الواتس أب" خاص بمبادرة صوتك مسموع وهو "01150606783"، بالإضافة إلى الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) .(www.facebook.com/sotakmasmwo).

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كما خصصت وزارة التنمية المحلية خط ساخن للمبادرة عبر الرقم "15330"، ويمكن للمواطنين إرسال شكاوى عبر البريد الإلكترونى ([email protected] )

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد وجه كافة العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أنه تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميدانى من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذرى، والتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.















