10 نصائح لطلاب الثانوى أثناء أداء الامتحان الإلكترونى غدا (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا السبت 11 يناير الجارى، امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة امتحانات الترم فى الفترتين الصباحية لطلاب الثانى الثانوى والمسائية للصف الأول الثانوى بشكل ورقى. ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا حتى 12 ظهرا بالنسبة للفترة الصباحية، ومن الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا لطلاب أولى ثانوى، الخليج 365 يقدم فى 10 معلومات نصائح للطلاب أثناء أداء الامتحان: 1- امتحان الصف الثانى الثانوى فقط فى الفترة الصباحية. 2-على جميع الطلاب الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل. 3-على جميع الطلاب شحن التابلت وإحضار الشاحن لجنة الامتحان. 4-على الطلاب التأكد من أن اللغة الاختيارية الثانية مضافة للوحة مفاتيح الجهاز. Advertisements 5-التاكيد من علق بيانات الهاتف "الشريحة" والدخول على شبكة المدرسة. 6- التأكد من عدم وجود كلمة سر على التابلت وإطالة زمن غلق شاشة التابلت. 7- غلق أجهزة التابلت قبل دخول لجنة الامتحان، وإعادة تشغيلة أثناء بدء لجنة الامتحان. 8- على جميع الطلاب منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة بشكل نهائى. 9- يجب على الطالب اصطحاب الكارت الذى يحتوى على كود الطالب واسم المستخدم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحان. 10- على الطالب استخدام والالتزام بكتابة كود امتحان المادة الخاص به استخدام كود زميله نهائيا.

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