شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الثلوج تزين مدينة سانت كاترين فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غطت الثلوج الشارع الرئيسى المؤدى إلى دير وجبال مدينة سانت كاترين والأحياء السكنية، وقال اللواء طلعت العنانى رئيس مدينة سانت كاترين إن الثلوج غطت المدينة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن عددا من أهالى المدينة رصدوا الثلوج على المدينة وسجّلوا لقطات مصورة حية لثلج وسط غيوم شديدة، حيث تشهد المدينة تساقط الثلوج منذ أمس.

وقال اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، أمس، إن المدينة شهدت تساقط الثلوج فى الساعات الأولى من صباح الخميس، خاصة فى منطقتى وادى الأربعين ومركز الشباب وسط غيوم شديدة.

وأشار العنانى إلى أن درجات الحرارة انخفضت لأقل من 2 تحت الصفر، موضحًا أن المدينة تستعد لاستقبال موسم تساقط الثلوج حيث تنتعش السياحة الوافدة إلى المدينة، خاصة السياحة الداخلية بعض المصريين حضور هذا الحدث من كل عام.

ولفت رئيس مدينة سانت كاترين إلى أن هناك إجراءات تتم لكل من يصعد جبال موسى أو يجرى رحلات داخل الوديان، مطالبًا باتباع تعليمات الدليل البدوى حتى لا يتعرض أحد للخطر.

واجتاحت محافظات مصر، اليوم الخميس، حالة من الطقس السيئ وهطول الأمطار المتوسطة والغزيرة، حيث تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد هطول أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة أدى إلى غلق المحلات والأسواق التجارية فضلا عن شبورة مائية مع الاستمرار فى انخفاض درجات الحرارة.

وأعلن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حالة الطوارئ والدفع بسيارات شفط المياه بالمناطق التى تراكمت بها مياه الامطار حتى يتمكن المارة من عبور الطريق العام.

ومن جهة أخرى أكدت مصادر بالأرصاد، تأثر معظم أنحاء الجمهورية بنشاط شديد للرياح الباردة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس اتجاها جنوبية غربية بسرعات ما بين 40 ~ 50 كم / ساعة مثيرة للغبار والأتربة تصل حد العاصفة الترابية فى الأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية خاصة القطاع الغربى للبلاد ( السلوم – مطروح – سيوة- الواحات البحرية – الإسكندرية وادى النطرون، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة.

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