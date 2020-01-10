شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. أبرز 14 شائعة نفتها الحكومة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عددا من الشائعات، التى انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 3 حتى 10 يناير 2020.

وتضمنت الشائعات، تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس، نتيجة تراجع إيرادات القناة، وحصر أصول الدولة إلكترونياً تمهيداً لبيعها، وإلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، وعدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمى، وتكليف الأطباء حديثى التخرج بمهام التمريض فى نظام التدريب الجديد، وغرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية، وانتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية، وتغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، ونقص العملات المعدنية " الفكة " بالأسواق.

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وشملت الشائعات تهجير أهالي "علم الروم" بمطروح في إطار خطة تطوير المنطقة، وفرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، والإعلان عن تعيينات جديدة بوزارة الأوقاف.