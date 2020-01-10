شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تهجير أهالى منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح قسريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالى منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح قسرياً، وذلك فى إطار خطة تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة مرسى مطروح، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير الحكومة أى من أهالى منطقة "علم الروم" بالمحافظة، مُوضحةً أن تطوير منطقة "علم الروم" يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحى ومد خطوط الغاز الطبيعى، دون المساس بأى حق منحقوق المواطنين المقيمين بها.

ويأتى مشروع تطوير منطقة "علم الروم" فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المدن السياحية والتسهيل على المواطنين، حيث يستهدف المشروعرصف شارع "علم الروم" أكبر شوارع مدينة مرسى مطروح بعد الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع كفاءة وتوصيل البنية التحتية به، ذلك بداية من أول الشارع حتى ميدان "ميناء حشيش" ووصولاً إلى مدخل المدينة الشرقي لمسافة تبلغ نحو 17 كم كمدخل رئيسى للمحافظة، ويساهمتطوير هذه المنطقة في تخفيف الازدحام المروري خلال موسم الصيف في اتجاه شواطئ "روميل" وكورنيش المحافظة.

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