شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة فى بورسعيد وبورفؤاد.. والأحياء ترفع درجة الاستعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد، سقوط أمطار غزيرة، على خلفية موجة الطقس السيء، وانخفاض درجات الحرارة منذ صباح اليوم، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن النزول إلى الشوارع، نظرا لبرودة الجو، فضلا عن غلق المحلات التجارية.

فى ذات السياق، تواصل الأحياء رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع وإصلاح الأعطال، من خلال بلاغات المواطنين عن طريق غرف العمليات بالأحياء، وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، فضلا عن متابعة فريق من عمال الطوارئ، والإنقاذ حالة الشوارع للتدخل السريع، لشفط مياه الأمطار منعا لتراكمها .

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر بالأرصاد، تأثر معظم أنحاء الجمهورية، بنشاط شديد للرياح الباردة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس اتجاها جنوبية غربية بسرعات ما بين 40 ~ 50 كم / ساعة مثيرة للغبار والأتربة تصل حد العاصفة الترابية فى الأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية خاصة القطاع الغربى للبلاد ( السلوم – مطروح – سيوة- الواحات البحرية – الإسكندرية وادى النطرون، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة.

وأضافت أن الأجواء بصفة عامة شديدة البرودة خاصة فى ساعات الليل والصباح الباكر ونصحت طلبة الامتحانات وعمال الورديات بارتداء الملابس الثقيلة، وحذرت من الشبورة المائية فى ساعات الصباح الباكر.

وتابعت أن الطقس بصفة عامة غائم جزئياً بارد نهارا شديد البرودة ليلاً وفى ساعات الصباح الباكر على معظم أنحاء الجمهورية مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية بسرعة تتراوح من 40 ~50كم / س مثيرة للغبار والأتربة وفرصة لسقوط الأمطار فقط على السواحل الغربية.

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غرق الشوارع بمياه الامطار

الامطار