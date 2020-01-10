شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس ترد على شائعة تثبيت رسوم عبور السفن نتيجة تراجع إيراداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أى تراجع فى إيرادات القناة، مُشددةً على زيادة حصيلة إيرادات القناة المُحققة خلال عام 2019 بنسبة 1,3%، لتصل إلى 5,8 مليار دولار مقابل 5,7 مليار دولارخلال عام 2018، مُوضحةً أن قرار تثبيت رسوم عبور السفن بالقناة جاء نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنةً بالطرقالملاحية الأخرى.

ويطبق قرار تثبيت رسوم العبور على جميع أنواع السفن العابرة للقناة باستثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجافوناقلات الغاز البترولي المسال بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيقالزيادة المُقررة بدايةً من شهر أبريل المقبل.

وفي السياق ذاته شهدت حركة الملاحة في قناة السويس تطوراً ملحوظاً وزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام2019، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلالعام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس بنسبة قدرها 4,9%، لتصل إلى 1031 مليون طنخلال عام 2019، مقارنةً بـ 983 مليون طن خلال عام 2018.