شكرا لقرائتكم خبر عن قلوب رحيمة.. صالة للألعاب الرياضية تتحول لمستشفى للحيوانات فى أستراليا × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت صالة للألعاب الرياضية بإحدى المدارس إلى مستشفى مؤقته لعلاج الحيوانات المحاصرة فى حرائق الغابات الأسترالية، حيث قتل آلاف من حيوان الكوالا ويتم العلاج فيها لأكثر من 100 من حيوان الكولا، ويخشى علماء البيئة من أن هذه الكارثة ستعمل على انقراض بعض الحيوانات.









وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية أن حيوانات الكوالا تقاتل من أجل حياتها بعد أن حوصروا فى حرائق الغابات المأساوية التى اجتاحت أستراليا.

وأفاد التقرير، أنه قد تم إنقاذ معظم حيوانات الكوالا فى المستشفى، بالقرب من أديلايد عاصمة ولاية جنوب أستراليا، التى دمرها الحريق قبل ثلاثة أسابيع، وتتم معالجة أكثر من 100 الكوالا من قبل 150 متطوعا.

Advertisements

أوضح التقرير، أن حيوانات الكوالا بطيئة الحركة، مما قد جعلها معرضة بشكل خطير للنيران، وعلى الرغم من جهود الإنقاذ ، تشير التقديرات إلى وفاة عشرات الآلاف من الكوالا في حرائق الغاباتـ يخشى علماء البيئة من أن الكارثة يمكن أن تمحو هذه الأنواع المهددة بالانقراض من الخريطة.

وتطرق التقرير،أنه في جزيرة كانجارو، قبالة الساحل الجنوبي لمدينة أديلايد، يُعتقد أن حريقًا كارثيًا الأسبوع الماضي قتل أكثر من نصف حيوانات الكوالا البالغ عددهم 50 ألفا، أما فى ولاية نيو ساوث ويلز على الساحل الشرقى، تشير التقديرات إلى أن حوالى 30% من حيوانات الكوالا قد قتلت ودمرت عشرة ملايين فدان من الأراضي بسبب الحريق.