شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى إلغاء نظام الكتاب المفتوح بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول إلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" الـ open book فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالنظام التعليمى الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ومُوضحةً أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي.

وقالت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة، إن المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، قد بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 11 يناير، وتنتهي 23 يناير، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما يتم الآن التجهيز لكل الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأى محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.