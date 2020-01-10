شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الإيرانى: صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود قد يكون أصيب بخلل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة قد يكون أصيب بخلل فني، فيما ذكر رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، أن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة طلب العودة قبل سقوطه - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الطيران المدني الإيرانى.
ومن جانبه أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه سيناقش مسار التحقيقات حول سقوط الطائرة مع وزير الخارجية الأميركي، موضحاً أنه لم يتم التأكد بعد من إسقاط الطائرة بصاروخ لكنه احتمال غير مستبعد، بحسب تصريحات صحفية نقلته فضائية العربية، منذ قليل.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الطيران المدنى الإيرانى على عابد زادة، أن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير واردة من الناحية التقنية، وأن اشتعال الطائرة الأوكرانية لمدة دقيقة ينفى إصابتها بصاروخ، مشددا على أنه لا حساسية لدى إيران من تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.
كانت بريطانيا، حذرت رعاياها، اليوم الجمعة، بعدم السفر إطلاقا إلى إيران إذ أن هناك معلومات توحى بأن الطائرة الأوكرانية التى تحطمت يوم الأربعاء، ربما سقطت بصاروخ إيرانى.
يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية "بوينج 737" تحطمت الأربعاء الماضي بعد قليل من إقلاعها من طهران في رحلة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وكان على متنها 167 راكبا، وطاقم يتكون من 9 أفراد، لقوا حتفهم جميعا في هذه الكارثة الجوية، حيث قررت الخطوط الجوية الأوكرانية تعليق رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى.ومن ناحية أخرى قام العشرات بمطار كييف بأوكرانيا بعمل نصب تذكارى كنوع من الحداد على أرواحهم ثم وضعوا بجانب النصب التذكارى الشموع والزهور وشارك فى الوقفة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدنى الإيرانى: صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود قد يكون أصيب بخلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.