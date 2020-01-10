شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الإيرانى: صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود قد يكون أصيب بخلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة قد يكون أصيب بخلل فني، فيما ذكر رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، أن قائد الطائرة الأوكرانية المنكوبة طلب العودة قبل سقوطه - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الطيران المدني الإيرانى.

ومن جانبه أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه سيناقش مسار التحقيقات حول سقوط الطائرة مع وزير الخارجية الأميركي، موضحاً أنه لم يتم التأكد بعد من إسقاط الطائرة بصاروخ لكنه احتمال غير مستبعد، بحسب تصريحات صحفية نقلته فضائية العربية، منذ قليل.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الطيران المدنى الإيرانى على عابد زادة، أن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير واردة من الناحية التقنية، وأن اشتعال الطائرة الأوكرانية لمدة دقيقة ينفى إصابتها بصاروخ، مشددا على أنه لا حساسية لدى إيران من تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.

كانت بريطانيا، حذرت رعاياها، اليوم الجمعة، بعدم السفر إطلاقا إلى إيران إذ أن هناك معلومات توحى بأن الطائرة الأوكرانية التى تحطمت يوم الأربعاء، ربما سقطت بصاروخ إيرانى.

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