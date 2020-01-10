بسبب شهادات الحمى الصفراء.. عزل 14 راكبًا بالمطار وصلوا من السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 14 راكبًا من جنسيات مختلفة، فور وصولهم من السودان، وذلك لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة «تاركو» القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 14 راكبًا لشهادات التطعيم ضد العدوى، جنسياتهم 6 مصريين و3 أمريكيين و5 سودانيين، من إعمار مختلفة.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.​