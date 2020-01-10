محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 14 راكبًا من جنسيات مختلفة، فور وصولهم من السودان، وذلك لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة «تاركو» القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 14 راكبًا لشهادات التطعيم ضد العدوى، جنسياتهم 6 مصريين و3 أمريكيين و5 سودانيين، من إعمار مختلفة.
أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب شهادات الحمى الصفراء.. عزل 14 راكبًا بالمطار وصلوا من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.