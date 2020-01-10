حدث ليلاً| الثلوج تغطي سانت كاترين واتهامات إسقاط الطائرة الأوكرانية تحاصر إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بالصور.. الثلوج تغطي مدينة سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تساقطًا للثلوج بكميات كبيرة، تزامنًا مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقال المهندس خالد سلامة، نائب رئيس المدينة، إن الثلوج غطت منطقة دير سانت كاترين، والشارع الرئيسي المؤدي إليه، فضلاً عن جبال المدينة.

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"90 جنيهًا للفرد".. مصادر تكشف ملامح منظومة الدعم النقدي المُنتظر تطبيقها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، إن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط طرح قبل فترة، وستبدأ الحكومة دراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، والتوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.

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"خطة النواب": لا مانع في تحويل الدعم من عيني إلى نقدي وفق هذا الشرط

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن المجلس لا يمانع في تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وذلك بعد استكمال قواعد بيانات مستحقي الدعم وتدقيقها والتأد من سلامتها بنسبة مائة في المائة.

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"الري": مصر تطالب بأن يكون ملء سد النهضة طبقا للأمطار في النيل الأزرق

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في 13 يناير الجاري لاستكمال التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، سيشارك فيه وزير الري المصري.

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قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن "الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم وليست هدفا في حد ذاتها".

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فيديو| قوارب تنقل مواطنين في شوارع بكفر الشيخ.. وأهالي: الأمطار غرقت بيوتنا

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد استغاثة عجوز في العقد السابع من عمره، من غرق منزله في إحدى قرى مركز البرلس، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

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وزير الري السابق يكشف أسباب تعثر مفوضات سد النهضة في أديس أبابا

قال الدكتور نصر علام، وزير الموارد المائية والري السابق، إن البيان الصادر من مصر الخميس بشأن ختام الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بأديس أبابا يدل على عدم الاتفاق على أي من الجوانب الفنية، لافتًا إلى أن التفاوض يدور على جزئين؛ الأول خلال فترة الملء، والثاني بعد التشغيل.

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ننشر نص تقرير البرلمان حول مشروع قانون الزراعة العضوية

حصل "الخليج 365" على نص تقرير لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي حول مشروع قانون الزراعة العضوية، والذى من المقرر أن تتم مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

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رئيس الجزائر يقبل دعوة السيسي لزيارة مصر

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة الجزائر، وذلك ردا على الرّسالة الخطية التي تسلمها من وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار الجزائر الخميس وسلم رسالة من السيسي تتضمن دعوة تبون لزيارة مصر.

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رئيس وزراء كندا: أدلة تشير أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إن هناك أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي تحطمت في إيران الأربعاء الماضية، قد سقطت بصواريخ إيرانية.

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نيويورك تايمز تنشر فيديو لإصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ بإيران

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقطع فيديو، الخميس، قالت إنه للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني.

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مسلح يفتح النار على رجال الشرطة بولاية فيلاديلفيا الأمريكية

أطلق مسلح النار على رجال الشرطة في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

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بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

نصحت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة رعاياها بعدم السفر إلى إيران وبعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها، وفقا لتحذير سفر صدر على موقع الحكومة البريطانية.

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إيران: سنسمح لخبراء بوينج بالمساعدة في تحديد سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زادة، إن إيران ستسمح لخبراء من أوكرانيا علاوة على خبراء من شركة بوينج بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية الذي وقع هذا الأسبوع في طهران.

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الجيش الليبي: مستمرون في عملياتنا لتطهير طرابلس من الإرهابيين

رفض الجيش الوطني الليبي، الخميس، مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى تحقيق مستقل لتحديد سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل لتحديد أسباب تحطم الخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من طهران.

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سفير إيراني: طهران يمكن أن تقطع علاقاتها مع سول إذا أرسلت قوات إلى هرمز

صرح سفير إيران لدي كوريا الجنوبية سعيد بادامشي- شابستاري إن بلاده قد تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية إذا انضمت الأخيرة إلى البعثة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

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مجلس النواب الأمريكي يقر إجراء غير ملزم للحد من تحركات ترامب العسكرية

أقر مجلس النواب الأمريكي الخميس إجراء غير ملزم يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على اتخاذ المزيد من التحركات العسكرية ضد إيران.

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طهران عن اتهامها بإسقاط الطائرة الأوكرانية: حرب نفسية ضد إيران

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الخميس، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ إيراني.

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