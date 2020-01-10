وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادما من الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

عاد إلى القاهرة اليوم وزير الخارجية سامح شكري بعد زيارة للجزائر استغرقت يوما واحدا.

وكان شكري قد التقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس تبون لزيارة القاهرة كما تضمنت الرسالة تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة، بالإضافة إلى التطرق للملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.