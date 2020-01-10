مصر | سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة المرور، وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين؛ لملاحظة حركة السيارات، بالمحاور والكباري والطرق بالمحافظتين.

وانتظمت حركة السيارات بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

حركة السيارات بالطريق الدائري ومحور 26 يوليو انتظمت أيضًا، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.