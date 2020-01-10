أخبار مصر | توجيهات عاجلة لوزير النقل بشأن نادي السكة الحديد.. ومفاجآت للعاملين

الوزير أوضح أن ذلك، بهدف تطوير الخدمة المقدمة لأعضائه، وبما يتناسب مع عراقة النادي، الذي تم إنشاؤه عام1903، بحيث يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في الألعاب كافة.

وجاء ذلك خلال عقده اجتماع موسع مع رئيس هيئة السكك الحديدية، وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، ورئيس شركة إم أو تي للاستثمار والمشروعات؛ لمتابعة خطة تطوير نادي السكة الحديد.



