أخبار مصر | توجيهات عاجلة لوزير النقل بشأن نادي السكة الحديد.. ومفاجآت للعاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيهات عاجلة لوزير النقل بشأن نادي السكة الحديد.. ومفاجآت للعاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك خلال عقده اجتماع موسع مع رئيس هيئة السكك الحديدية، وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، ورئيس شركة إم أو تي للاستثمار والمشروعات؛ لمتابعة خطة تطوير نادي السكة الحديد.
ونوه الوزير بأن تطوير النادي، سيصب في صالح العاملين في هيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأسرهم.
واستعرض الوزير، خطة تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي أو الاستثماري، مطلعا على خطة تطوير المبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة ومخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء وكذلك المخطط الاستثماري الخاص بتطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.
ولفت إلى أنه تم تطوير شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، وسيتم تطوير مستشفى السكة الحديد، في كل من طنطا وأبوزعبل، بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للعاملين.
وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد، بصدد استغلال بعض أملاكها في مرسى مطروح؛ لإقامة مصيف للعاملين بالهيئة.