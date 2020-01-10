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أخبار مصر | توجيهات عاجلة لوزير النقل بشأن نادي السكة الحديد.. ومفاجآت للعاملين

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وزير النقل: تطوير مستشفيات السكة الحديد.. وإقامة مصيف للعاملين بالهيئة
طالب وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية لنادي السكة الحديد الرياضي.
الوزير أوضح أن ذلك، بهدف تطوير الخدمة المقدمة لأعضائه، وبما يتناسب مع عراقة النادي، الذي تم إنشاؤه عام1903، بحيث يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في الألعاب كافة.

وجاء ذلك خلال عقده اجتماع موسع مع رئيس هيئة السكك الحديدية، وبحضور كل من رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد، ورئيس شركة إم أو تي للاستثمار والمشروعات؛ لمتابعة خطة تطوير نادي السكة الحديد.

ونوه الوزير بأن تطوير النادي، سيصب في صالح العاملين في هيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأسرهم. 

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واستعرض الوزير، خطة تطوير النادي والنهوض بالخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي أو الاجتماعي أو الاستثماري، مطلعا على خطة تطوير المبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة ومخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء وكذلك المخطط الاستثماري الخاص بتطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد. 

وأكد الوزير، اهتمام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق، باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة. 

ولفت إلى أنه تم تطوير شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، وسيتم تطوير مستشفى السكة الحديد، في كل من طنطا وأبوزعبل، بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للعاملين.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد، بصدد استغلال بعض أملاكها في مرسى مطروح؛ لإقامة مصيف للعاملين بالهيئة.

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