أخبار مصر | بيان مهم من السكة الحديد

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حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة، على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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