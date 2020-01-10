شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورياح.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية أحياناً تمتد خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.
والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية وعلي الأحمر شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون القاهرة «9- 17» ،لإسكندرية «11– 17»، قنا «05- 17»، الأقصر «06- 17»، أسوان «09– 17» .
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