تعرف على محتويات مدرسة هويتنا المخطط إنشاؤها فى حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اتحاد بنوك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة القاهرة، لإنشاء مدرسة "هويتنا" كأول مدرسة رسمية مستدامة بمنطقة عين حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، ويعرض الخليج 365 ملامح المدرسة التى يتم انشاؤها الأن بشارع رايل بمنطقة عين حلوان بتكلفة 100 مليون جنيه، على مساحة 5 أفدنة. - تحتوى على حمام سباحة. - تقام على مساحة 23 ألف متر. - صديقة للبيئة وتحتوى على مساحات خضراء. - بها مسرح لإقامة حفلات للأطفال. - نصيب الطالب من كل فصل 2.13م. - توفير قاعات للمدرسين بجميع الأدوار. - توفير دورات مياه للمدرسين والمدرسات بجميع الأدوار والإدارة. - توفير مخرج كمبيوتر للمدرس بكل فصل. Advertisements - تحتوي على ملاعب رياضية بمسطح حوالي 3860م. - توفير فناء بالمدرسة بخلاف الملاعب بمساحة حوالى 8600م2. - تتكون من 56 فصل بداية من الحضانة إلى الثانوى وتتسع لـ1680 طالب. - بها مكتبتان كبيرتان. - بها دورات مياه بكل دور. - بها انشطة لكل صف دراسى يمكن مزاولتها على الطبيعة. -بها صالة ألعاب جيمانيزيم. - بها مخرج للكمبيوتر بكل فصل وشاشات ذكية. - بها محطة طاقة شمسية. - كاميرات مراقبه وشبكة حريق واذاعة داخلية بالطرقات.

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