82% من القراء يؤيدون مطالب تأسيس شرطة متخصصة بـ"المحليات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تأسيس شرطة متخصصة فى المحليات وحماية الأراضى من التعديات، أيد غالبية القراء مطالب تأسيس شرطة متخصصة فى المحليات وحماية الأراضى من التعديات. وأيد 82% من القراء مطالب تأسيس شرطة متخصصة فى المحليات وحماية الأراضى من التعديات، بينما عارض 18% من القراء مطالب تأسيس شرطة متخصصة فى المحليات وحماية الأراضى من التعديات.

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