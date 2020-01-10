شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبلكيشن "365 صحة" وأهميته لمرضى المستشفيات الجامعية × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصدد إطلاق منصة إلكترونية (أبلكيشن) خلال الأسبوع المقبل بعنوان 365 صحة (365 seha) بهدف ربط المريض بالمستشفيات الجامعية بشكل مباشر، يرصد ”الخليج 365” أهداف المنصة الإلكترونية والخدمات التى تقدمها للمواطنين المرضى، والتى تعد أحد أوائل المنصات فى مصر التى تربط المريض بكل أنواع خدمات الرعاية الصحية "الرعايات المركزة للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم المستشفيات الجامعية".

1- تهدف منصة 365 صحة seha365 إلى التواصل مع المستشفيات من خلال أحدث التقنيات لتوفير الوقت والجهد للمواطن.

2- تساهم المنصة الإلكترونية الجديدة فى تحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال المستشفيات الجامعية للمواطن المصرى.

3 - تطبيق 365 صحة 365 SEHA يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة.

4- يمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت والجهد.

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5- يسهم التطبيق الجديد المقرر 365 صحة فى إنقاذ حياة المرضى خاصة فى الحالات الطارئة.

6- يوفر تطبيق 365 صحة 365 SEHA للمريض فى المرحلة الأولى الاستعلام عن الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة، الأماكن الشاغرة بالحضانات، وتوافر أكياس الدم.

7- التطبيق يقوم بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.

8 - إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقى الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

9- تشمل المرحلة الثانية من التطبيق والتى سيعلن عنها خلال الفترة القادمة توفير خدمات الحجز الإلكترونى فى العيادات والعمليات والملف الإلكترونى الطبى للمريض الذى يشمل (التاريخ الطبى، الأمراض المزمنة، الأدوية التى تعرض المريض للحساسية، نتائج التحاليل، الأشعة)، كما يمكن من خلال التطبيق تحويل أو طلب التحاليل والأشعة إلى المكان المختص بذلك، ومتابعة النتائج، إرسال الوصفة الدوائية إلى الصيدلية وطلب الأدوية.

10 - يوفر التطبيق طلب أقرب سيارة إسعاف لموقع المريض، وإرسال إشعارات تنبيه ورسائل نصية بمواعيد الأدوية ورسائل التثقيف الصحى للمرضى.