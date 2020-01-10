سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.
وكانت قد بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ولمدة 3 أيام فى إغلاق شارع الهرم جزئيًا بسبب أعمال مترو الأنفاق فى الاتجاهين، وذلك لنقل مرفق الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.
وتنهى الأعمال يوم الأحد 12 يناير الجاري، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، والتى تستلزم غلقا جزئيا بشارع الأهرام أمام سفارة النيجر ومستشفى الهرم، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام.
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