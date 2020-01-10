شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مشروعات الخطة العاجلة نجحت فى تخفيف آثار سقوط الأمطار بالدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة الموارد المائية والرى مجموعة من المشروعات فى نطاق محافظات الدلتا أدت إلى حصاد مياه الأمطار والسيول وتخفيف الآثار المترتبة على سقوط الأمطار خلال الفترات الماضية، وتمثلت تلك المشروعات فى قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتنفيذ العديد من الأعمال فى نطاق محافظات الدلتا ضمن الخطة العاجلة والممولة من صندوق تحيا مصر شملت إنشاء محطات الخيرى والدشودى وجارى الانتهاء من إنشاء محطات سروجا وشريشرا بتكلفة إجمالية بلغت 990 مليون جنيه لخدمة زمامات تبلغ 325 ألف فدان.

كما نفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ العديد من المشروعات شملت إنشاء مجرور مصرف إدكو فى المسافة من ك 2,2 حتى ك 0,65 وكذلك تعميق وتطهير 7 فتحات أسفل الكوبرى الدولى الساحلى داخل بحيرة إدكو، إضافة إلى إنشاء مجرور مصرف إدكو فى المسافة من ك 4,7 حتى ك 7,3 بطول 2,5 كم وتطهير وتجريف مجرور إدكو فى المسافة ك 10,5 حتى ك 14 بطول 3كم وإنشاء كوبرى خرسانة مسلحة على مصب مصرف تعمير الصحارى 1، إلى جانب تغطية مصرف تعمير الصحارى 2 فى المسافة من ك2,2 حتى ك 3,4 ومن بطول 1,1 كم، وم ك 1 حتى ك 1,5 وإنشاء بربخ بالدفع النفقى الهيدروليكى لمصب مصرف تعمير الصحارى 1 أسفل ترعة مريوط كتدعيم للسحارة القديمة.. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات نحو 36 مليون جنيه.

ونفذ قطاع الرى التابع للوزارة (101) محطة رفع للخلط الوسيط 342 مليون جنيها، بمحافظات دمياط – الدقهلية – الغربية – الشرقية – البحيرة – الإسكندرية – المنوفية ضمن أعمال الخطة العاجلة وذلك بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتغذية نهايات الترع خاصة فى موسم أقصى احتياجات وتوفير ما يقرب من 700 مليون م3/سنة .

الجدير بالذكر أنه تم خلال العام تنفيذ عمليات إحلال وتجديد البوابات و الافمام والهدارات بقيمة 30 مليون جنيها (الخطة العاجلة - مرحلة اولي) بمحافظات الدقهلية - الغربية –الشرقية –الإسكندرية – كفر الشيخ - البحيرة، وأيضاً تنفيذ عملية إحلال وتجديد البوابات و الافمام والهدارات بقيمة 10 مليون جنيها ضمن الخطة العاجلة -مرحلة ثانية بمحافظات - الدقهلية - المنوفية–الإسكندرية – كفر الشيخ، حيث تهدف تلك العمليات إلى التحكم فى كمية المياه المنصرفة لكل إدارة، وكذلك التأكيد على عدم إهدار أى نقطة مياه خلال الشبكة.