أخبار مصر | قبل الامتحانات.. التعليم تطالب مسئولين بزيارة غرفة التحكم مرتين يوميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الامتحانات.. التعليم تطالب مسئولين بزيارة غرفة التحكم مرتين يوميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض التعليمات على المدارس الثانوية، استعدادًا لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، المقرر أن تبدأ السبت 11 يناير الجاري.



ونبهت الوزارة على المدارس ضرورة التأكد من أن مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم، ابتداءًا من السبت حتى نهاية فترة الاختبارات.

وطالبت الوزارة مسئولي التطوير بالمدارس القيام بزيارتين يوميًا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية اليوم الدراسي، للتأكد من سلامة الأجهزة والبيئة المحيطة داخل غرفة التحكم الرئيسية.



وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير الجاري، على أن يكون امتحان الصف الثاني الثانوي على التابلت، بينما يكون امتحان الصف الأول الثانوي ورقيًا.

