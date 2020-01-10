أخبار مصر | تحتوي على حمام سباحة ودورة مياه بكل دور.. أبرز المعلومات عن مدرسة "هويتنا"

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تطوير المنظومة التعليمية من أولويات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أولى اهتمامًا بتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة المحافظات.



مشروع جديد ومختلف للبنية التحتية للمدارس المصرية، بعنوان "هويتنا"، أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع محافظة القاهرة، واتحاد بنوك مصر، كأول مدرسة رسمية مستدامة بمنطقة عين حلوان.



وكانت وزارة التعليم وقعت بروتوكول تعاون، أمس الخميس مع اتحاد بنوك مصر، ومحافظة القاهرة لإنشاء المدرسة.



وتستعرض "الفجـر" في فيديو أبرز المعلومات عن مدارس "هويتنا".