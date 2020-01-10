شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: ترشيح المتميزين بدورات سقارة التدريبية لتولى مناصب قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 2019 /2020 حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية تتضمن حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى وهى التخطيط للتنمية المستدامة مع التركيز على التخطيط المحلي المتكامل لرؤساء الوحدات القروية ، إضافة الى دورتين تدريبتين عن أساسيات التحول الرقمى وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فى مجال الشئون المالية ، فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية مستوى ثانى للأسبوع الثانى علي التوالى ويستفيد من هذه الدورات 175 متدرباً من جميع المحافظات.

وذكرت الوزارة أن المركز يواصل خطته التدريبية، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ببناء وتأهيل صف قيادي ثاني في المحليات وتنفيذ توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 ولدعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري باسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية.

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وأكد شعراوى أنه يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2019 /2020 ومستوى الاداء ومدى الاستفادة والمستوى التى يتخرج منها متدربى الدورات التدريبية مشيراً الى انه تم حتى الان تنفيذ 50 دورة تدريبية من الخطة التدريبية والتى بدأت فى شهر سبتمبر 2019 استفاد منها حوالى 2512 متدرب بمختلف المستويات الوظيفية وفي جميع المحافظات.

وأشار شعراوى إلى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم موضحاً انه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

من ناحية أخري احتفل مركز سقارة اليوم بانتهاء فعاليات دورة الكفاءة والفاعلية فى تطبيق الحجز الادارى لتعظيم ايرادات الدولة للعاملين والمديرين فى إدارات الايرادات ولجان الحجز الادارى والتحصيل والتى استفاد منها 54 متدرباً من جميع المحافظات.