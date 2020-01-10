شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتفكر تخرج.. اعرف توقعات فرص الأمطار والصقيع ونشاط الرياح بطقس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد مستمرة على كافة الأنحاء وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السئ خلال الـ 48 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل، وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع وأخر أيام موجة الطقس السئ.

وعن طقس اليوم الجمعة فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الاحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة فهى تأتى كالتالي..

القاهرة الكبرى العظمى 15 والصغرى 08.

وبالوجه البحرى العظمى 14 والصغرى 08.

وبالسواحل الشمالية الغربية العظمى 15 والصغرى 10.

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وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 15 والصغرى 12.

وبجنوب سيناء والغردقة العظمى 20 والصغرى 10.

وبشمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 04.

وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 18 والصغرى 7 درجات.