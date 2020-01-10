شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحذر: التسطح أعلى القطارات أو بين الفواصل غرامته 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت هيئة السكة الحديد الركاب عدم التسطح أعلى القطارات أو الركوب بين عرباتها أعلى الفواصل أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر، لافتة إلى أن ارتكاب مخالفة التسطح يعرض الراكب لمخالفة قدرها 200 جنيه، واعتمد المهندس أشرف رسلان رئيس السكة الحديد وثيقة سياسة السلامة والأمان بالهيئة، بعدما تم إعدادها لأول مرة فى تاريخ السكة الحديد منذ إنشاؤها الهيئة.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أن هناك رؤية وهدف من إصدار هذه الوثيقة التى تتضمن مهمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهى توفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة ونظيفة ومتطورة للركاب والبضائع، كما تهدف الوثيقة إلى تفعيل إجراءات السلامة كمبدأ أساسي في جميع العمليات تشغيل القطارات.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن تحقيق وثيقة سياسية السلامة من خلال التزام جميع العاملين بالهيئة بالآتى:

• الاقتناع التام بمبدأ "السلامة مسئولية الجميع".

• نشر ثقافة السلامة بصفة مستمرة بين العاملين بالهيئة والمتعاملين معها .

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• تقديم خدمات على مستوى عالى من الجودة بما يحقق راحة وسلامة الركاب وسلامة نقل البضائع وسلامة العاملين بالهيئة .

• تقليل المخاطر المتصلة بأنشطة الهيئة للوصول إلى الحد الأدنى من الحوادث وتقليل الأثار السلبية لها .

• ضمان السلامة بالاتباع الدقيق للقواعد والإجراءات .

• يتم تنقيح هذه السياسة بصورة دورية لضمان التحسين المستمر لأداء السلامة .

وكشف رئيس هيئة السكة الحديد عن نشر الوثيقة بمختلف أنحاء الهيئة على مستوى الجمهورية، على أن يتم تعليقها فى أماكن ظاهرة للعمال لتنفذ كل جميع ببنودها على أكمل وجه للحفاظ على أمن وسلامة ركاب القطارات وسلامة العاملين بالهيئة.



